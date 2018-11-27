Илон Маск может отправиться осваивать Марс
Илон Маск с большой вероятностью может отправиться осваивать Марс. Известный инженер намерен полететь на Красную планету, однако также он отмечает, что это будет "билет в одну сторону".
Об этом предприниматель сообщил в интервью журналистам ресурса Axios.
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Маск отметил, что сейчас возвращение миссии, которую отправят осваивать Марс не планируется.
Кроме того, инженер опроверг идею, что полет на Марс в его текущей форме можно считать "аварийным люком для богатых". Напротив, миссия окажется более чем опасной. Переселенцев ожидают множество трудностей и суровые условия выживания.
Интервью Илона Маска – смотрите видео
Маск описал миссию как "рекламу Шеклтона для Антарктики". Отметим, Эрнест Шеклтон известный благодаря участию в четырех антарктических экспедициях, когда антарктические исследования еще только начинались.
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