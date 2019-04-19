Instagram скроет лайки

В социальной сети Instagram тестируют функцию скрытых лайков. Она позволит скрыть "лайки" от всех, кроме автора публикации.

Как сообщает Independent, в Instagram заявляют, что пока официально не тестируют функцию скрытых лайков, но думают о том, как снизить давление на пользователей соцсети.

Читайте также: Facebook готовит кардинальные изменения своего приложения

Instagram хочет чтобы ваши подписчики фокусировались на том, что вы делаете, а не на том, сколько лайков получают ваши посты,

– отметила специалист по обратной разработке Джейн Вонг, которая первой обнаружила новую функцию.

Основное назначение. С помощью скрытых лайков Instagram планирует защитить юных пользователей сети, на личности которых количество открытых лайков имеет большое влияние.

Как это повлияет на социальную сеть? Опция скрытых лайков может серьезно повлиять на функционал Instagram. С ее помощью пользователи начнут больше внимания обращать на количество подписчиков и комментариев. При этом скрытые лайки будут иметь влияние на состояние постов в алгоритмической ленте.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно