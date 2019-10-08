Instagram для iOS получил темную тему: как ее включить

Почти через три недели после релиза операционной системы iOS 13 разработчики Instagram представили темную тему в приложении для iPhone. Заметим, устройства под управлением операционной системы Android получили обновление на несколько дней раньше.

Что известно об обновлении? При активации темной темы весь фон становится черным, а текст, логотип Instagram и различные значки перекрашиваются в контрастный белый цвет. Такая система работает и в разделе сообщений, а также в IGTV.

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Как активировать темную тему? Заметим, что в настройках программы темную тему выбрать нельзя: она автоматически переключается между светлым и темным дизайном в зависимости от настроек iOS.



В Instagram появился темный режим

Когда ждать апдейта? Обновление Instagram с темной темой все еще распространяется, поэтому, если оно недоступно для вашего iPhone, просто подождите и загрузите его позже. Для того, чтобы попробовать темную тему в Instagram стоит только обновить приложение в AppStore.

По данным 9to5Mac, в ближайшем будущем "ночной режим" появится и в приложении Facebook.

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