Intel "похоронила" популярную линейку процессоров: детали

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Intel "похоронила" популярную линейку процессоров Itanium
Intel "похоронила" популярную линейку процессоров Itanium / Фото из свободных источников

Компания Intel сообщила о прекращении выпуска процессоров Itanium 9700 с кодовым названием Kittson. Таким образом "синие" полностью прекратят производство линейки Itanium.

В соответствии с планом Intel прекратит поставки процессоров Itanium в середине 2021 года. Единственной компанией, которая все еще использует такие процессоры в своих серверных решениях, выступает Hewlett Packard Enterprise (HPE). Данное решение знаменует собой конец когда-то перспективных чипов Itanium и архитектуры IA-64, сообщает Overclockers.

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Если оглянуться в историю, то на рубеже веков архитектуру IA-64 называли революционной и пророчили ей большое будущее, как преемнику Intel x86-32 (IA-32). Она была разработана специалистами компаний Intel и Hewlett-Packard, а первый процессор на ее базе, 64-битный Intel Itanium для высокопроизводительных серверов, был представлен широкой публике 29 мая 2001 года.

Intel также хотела выпустить версию Itanium для настольных компьютеров, но этого так никогда и не произошло. Дело в том, что архитектура IA-64 не имела обратной совместимости с IA-32, а массовый рынок не был готов к такому радикальному шагу.

Intel Itanium
Прогнози по роках і реальні продажі Intel Itanium

В 2003 году AMD представила первые 64-битные процессоры на архитектуре x86 (Opteron на архитектуре AMD K8 с набором инструкций AMD64). Позже Intel реализовала этот набор в своих процессорах под названием x86-64, по сути, отказавшись от дальнейших планов по развитию своей архитектуры IA-64.

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Теги: Техно Гаджеты HP Intel Процессоры
Источник: Техно
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