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Intel работает над многопроцессорной видеокартой

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Intel работает над многопроцессорной видеокартой / Фото из открытых источников

Согласно данным инсайдеров, компания Intel готовит высокопроизводительный дискретный видеоадаптер серии Arctic Sound. Главной особенностью новинки станет многопроцессорный дизайн.

Что известно о новой видеокарте

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Ранее название Arctic Sound связывали с дискретными видеокартами серии Xe, однако после их анонса нет уверенности, к какой линейке будет относиться новый GPU, сообщает doredtv.com.

Однако инсайдеры уверяют, что он будет изготовлен по 10-нм техпроцессу, а ключевой особенностью будущей новинки называют многопроцессорную структуру. По имеющейся информации, на подкладке новинки разместятся четыре кристалла площадью 150 миллиметров квадратных каждый, в комбинации с быстрой видеопамятью HBM2E.


Прототип видеокарты Intel Xe DG1

По данным источника, сначала графика Arctic Sound разрабатывалась для потоковой передачи видео высокого разрешения, которая была востребована на этапе проектирования несколько лет назад. Теперь же спрос на данные услуги снизился, и проект перепрофилировали под видеокарты общего назначения.

Дата презентации

Ожидается, что дебют производительных графических ускорителей нового поколения состоится в 2021 году, предполагаемая стоимость новинок не сообщается.

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Теги: Техно Гаджеты Видеокарти Intel
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