Intel работает над новым чипсетом: что о нем известно

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Intel работает над новым чипсетом B365
Intel работает над новым чипсетом B365 / TechCrunch

Компания Intel в ближайшее время планирует наладить поставки набора системной логики B365, которая призвана заменить B360. Информацию о новом чипсете обнаружили в официальных документах корпорации, однако характеристики новинки пока не сообщаются.

Об этом говорится на сайте Overclockers.

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По неофициальным данным, набор логики Intel B365 будет отличаться от уже знакомого B360 лишь технологическими нормами, задействованными при его изготовлении. Вместо 14-нанометрового техпроцесса компания будет использовать устаревшую 22-нанометровую литографию.

Intel B365
Intel представит процессор на базе логики B365

Подобное решение выглядит вполне логичным, учитывая тот факт, что Intel испытывает острую нехватку 14-нм производственных мощностей. К слову, не так давно компания выпустила 22-нм версию чипсета H310, которая получила название H310C.

Производители материнских плат уже начали готовиться к дебюту нового набора системной логики. Например, компания ASUS намерена выпустить модель Prime B365M-A. Сейчас трудно сказать, будет ли она чем-то отличаться от уже доступной в продаже модели Prime B360M-A.

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Теги: Техно Гаджеты Процессоры Intel
Источник: Техно
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