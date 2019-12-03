Intel снова судится с Qualcomm: что случилось на этот раз

Среди разработчиков и производителей "железа" иногда разворачивается настоящая война за определенный сегмент рынка. Так произошло и в случае с компаниями Intel и Qualcomm: "синий" чипмейкер обвиняет компанию Стива Молленкопфа в создании несправедливых условий на рынке мобильных модемов, что приводит к продажам соответствующих бизнес компаний.

Что произошло

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Американская компания Intel вложила огромные средства в разработку мобильных 5G-модемов. Однако реализовать их на рынке она не смогла. В итоге пришлось все подразделение по разработке 5G-модемов продать за гораздо меньшие деньги, чем были на него потрачены.

Покупателем стала американская компания Apple, которая оказалась готова заплатить за возможность иметь собственные модемы для своих смартфонов и планшетов ровно 1 миллиард долларов.

Иск в суд и суммы возмещения

По мнению представителей Intel, другая американская компания – Qualcomm – создала на рынке "искусственные барьеры, препятствующие честной конкуренции". Точные суммы ущерба не называются, так же как и не описываются механизмы, которые привели к ним.

Однако, как сообщает CNews, Intel подала иск против Qualcomm в Девятый окружной апелляционный суд США. А также иски в Китае (на 1 миллиард долларов), Южной Кореи (на 850 миллионов долларов), Тайване (на 733 миллиона долларов) и Европейском союзе (аж на 1,2 миллиарда долларов).

Другие иски против Qualcomm

Противостоять антимонопольным судебным разбирательствам для Qualcomm не впервые. Еще в мае 2019 года тот же самый Девятый апелляционный суд США уже признал компанию виновной в нарушении законодательства о "честной конкуренции" и сейчас рассматривает варианты наказания.

Ранее ведущий мировой производитель чипов для мобильной техники уже заплатил 853 миллиона в 2016 году. В тот раз антимонопольный комитет Южной Кореи решил, что Qualcomm злоупотребляла своим положением на рынке и вела "нечестную торговлю".

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Судя по всему, последний иск Intel связан с практикой подписания Qualcomm ограничивающих договоров со своими клиентами. Компанию уже уличали в этом дважды. Южная Корея в 2009 году выписала за это штраф в размере 207 миллионов долларов, а Китай в 2015 году – почти на 1 миллиард долларов.

Громкая патентная разборка Qualcomm и Apple

Еще одним громким скандалом с судебной волокитой закончились "стычки" компаний Quualcomm и Apple.

В сентябре 2018 года компания Qualcomm подала иск в суд против Apple, обвинив корпорацию в корпоративном шпионаже и краже технологий процессоров линейки Snapdragon. По словам компании, купертеновцы специально нанимали корпоративных агентов, чтобы те воровали идеи самой Qualcomm и передавали их прямым конкурентам – компании Intel.

В декабре 2018 суд Германии удовлетворил иск Qualcomm против Apple и выдал запрет на продажу некоторых моделей iPhone, которые оснащены модемами Intel и нарушают патент на оборудование Qualcomm.

1 февраля 2019 года компания Qualcomm подала в немецкий суд ходатайство с просьбой наложить крупный штраф на Apple. Чипмейкер обвиняет "яблочную" корпорацию в несоблюдении судебного запрета на импорт и продажу моделей iPhone 7 и iPhone 8 в Германии.

Наконец в апреле 2019 года компания подписали "мирный договор". Кроме того, Apple согласилась выплатить Qualcomm денежную компенсацию, размер которой не озвучили. Компании продолжат совместную работу в сфере разработки устройств с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G).

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