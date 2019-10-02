iPhone 11 протестовали на прочность: не обошлось без сюрпризов

Популярный блогер JerryRigEverything, известный своими краш-тестами гаджетов, испытал на прочность iPhone 11. Новинку от Apple он проверил в фирменном наборе тестов.

Первое испытание заключалось в проверке на устойчивость к царапинам. Ничего особенного iPhone 11 здесь не показал. Как и в большинстве современных смартфонов следы на экране стали заметны на шестом уровне "остроты" инструмента. А на 7 и 8 уровне появились глубокие царапины.

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iPhone 11 прошел испытание огнем

Пластиковую прослойку между экраном и корпусом и сам металлический каркас довольно легко можно поцарапать ножом. При этом стеклянная задняя панель очень неплохо показала себя в тесте на "царапанье".

Во время нагрева экрана огнем на дисплее появилось черное пятно, правда оно исчезло через несколько секунд.

В финальном тесте на заламывание iPhone 11 также показал хороший результат – блогер так и не смог его разломать руками.



Сломать смартфон не удалось

iPhone 11 испытали на прочность: видео

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