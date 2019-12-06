iPhone 2021 получит оригинальный дизайн: аналитик поделился прогнозами

Недавно в сети появились подробности про iPhone, которые выпустят в 2020 году. А сейчас известный китайский аналитик Минг-Чи Куо раскрыл детали о новинке, которую мы увидим через год – в 2021 году.

Как передает engadget.com, iPhone 2021 года лишится всех отверстий с портами. В частности, нем уже не будет утиного Lightning для зарядного устройства.

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То есть будущая новинка будет заряжаться только с помощью беспроводной технологии Qi.

Можно ли верить этим слухам

На самом деле, не понятно, как это будет реализовано на практике, ведь как известно компания провалила идею с разработкой беспроводной зарядки AirPower. Возможно, до 2021 года корпорация исправит ситуацию. Однако, даже если AirPower заработает, сложно поверить, что Apple добавит беспроводную зарядку в комплект. В противном случае за iPhone придется платить еще больше.

Что еще известно?

Также Минг-Чи Куо прогнозирует, что в начале 2021 можно будет ожидать усовершенствованную версию бюджетника iPhone SE2. Он получит название iPhone SE2 Plus.

Новинка получит диагональ 5,5 или 6,1 дюйма и небольшой вырез для фронтальной камеры. Face ID новинка не получит. Вместо этого устройство оснастят сканером отпечатков пальцев Touch ID.

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