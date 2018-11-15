iPhone X загорелся при обновлении до iOS 12.1

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iPhone X загорелся во время обновления прошивки
iPhone X загорелся во время обновления прошивки / Фото из соцсетей

Новая версия операционной системы iOS уже получила немало жалоб. И "глики" на смартфоне, похоже, были цветочками. Как утверждает пользователь из США, его iPhone X загорелся во время обновления.

Об этом он написал в Twitter.

По словам пользователя с ником Rocky Mohamadali, его iPhone X просто начал гореть в процессе обновления до iOS 12.1.

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При этом другие пользователи предполагают, что смартфон в этот момент был на зарядке – это и могло стать причиной возгорания.

Интересно, что в компании Apple уже отреагировали на ситуацию, предложив отправить им поврежден аппарат для диагностики.

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Теги: Техно Смартфоны iPhone iOS
Источник: Техно
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