iPhone X загорелся при обновлении до iOS 12.1
Новая версия операционной системы iOS уже получила немало жалоб. И "глики" на смартфоне, похоже, были цветочками. Как утверждает пользователь из США, его iPhone X загорелся во время обновления.
Об этом он написал в Twitter.
По словам пользователя с ником Rocky Mohamadali, его iPhone X просто начал гореть в процессе обновления до iOS 12.1.
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При этом другие пользователи предполагают, что смартфон в этот момент был на зарядке – это и могло стать причиной возгорания.
Интересно, что в компании Apple уже отреагировали на ситуацию, предложив отправить им поврежден аппарат для диагностики.
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