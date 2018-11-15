iPhone X загорелся при обновлении до iOS 12.1

Новая версия операционной системы iOS уже получила немало жалоб. И "глики" на смартфоне, похоже, были цветочками. Как утверждает пользователь из США, его iPhone X загорелся во время обновления.

Об этом он написал в Twitter.

По словам пользователя с ником Rocky Mohamadali, его iPhone X просто начал гореть в процессе обновления до iOS 12.1.

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При этом другие пользователи предполагают, что смартфон в этот момент был на зарядке – это и могло стать причиной возгорания.

Интересно, что в компании Apple уже отреагировали на ситуацию, предложив отправить им поврежден аппарат для диагностики.

@Apple iPhone X just got hot and exploded in the process of upgrading to 12.1 IOS. What’s going on here??? pic.twitter.com/OhljIICJan — Rocky Mohamadali (@rocky_mohamad) 14 листопада 2018 р.

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