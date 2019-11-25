Искусственный интеллект IBM поспорил сам с собой

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Искусственный интеллект IBM поспорил сам с собой / unsplash

Дискуссионный клуб в Кембридже недавно наблюдал за тем, как искусственный интеллект вел диалог с самим собой. Во время эксперимента оборудование, которое разработала компания IBM, вело дискуссию и размышляло об опасности использования искусственного интеллекта для человечества.

Особенности исследования

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Ранее нейронные сети уже использовались для обучения алгоритмов, способных вести свободный диалог с использованием синтезатора речи. Но если раньше в качестве массива информации выступали тысячи газет и публикаций, то в этот раз IBM "накормила" сеть 1100 материалами со студенческих работ Кембриджа, сообщает Gadgets.

Целью эксперимента было выяснить, способен ли искусственный интеллект в режиме реального времени вести полноценную дискуссию и делать полноценный, понятный человеку и убедительный доклад. IBM Project Debater справился с заданием.

Примеры из дискуссии искусственного интеллекта

"Искусственный интеллект не сможет принять решение, которое является морально правильным, так как мораль является уникальной особенностью людей. Невозможность принятия моральных решений может привести к опасности. Искусственный интеллект может причинить много вреда. Он может принимать только те решения, для которых он был запрограммирован, и программирование невозможно для всех сценариев, на это способны только люди ", – отметила система синтетическим женским голосом.

Искусственный интеллект имеет большие преимущества. Он освободит людей от необходимости выполнять рутинные задачи, которые повторяются, предоставив им больше свободного времени,
– заявил оппонент в лице того же ИИ.

via GIPHY

Выводы исследователей

В ходе подготовки языка искусственный интеллект должен был оценить лучшие аргументы доклада, проверить орфографические ошибки, поправить грамматику и подготовить пятиминутное  выступление. По заверениям IBM, на все это у алгоритма ушло 60 секунд.

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После окончания выступления аудитория из ученых и исследователей согласилась с гипотезой ИИ, что сегодня от этой технологии гораздо больше пользы, чем вреда.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект IBM
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