"Искусственный интеллект это ядерное оружие", – Билл Гейтс

Соучредитель компании Microsoft, Билл Гейтс считает искусственный интеллект достаточно спорной технологией. Следовательно, уже совсем скоро, работы могут нанести нам вред.

На конференции Стэнфордского института Гейтс провел аналогию между искусственным интеллектом и ядерным оружием. По его мнению, люди должны развивать технологии искусственного интеллекта в мирных сферах: в образовании или медицине. В противном случае нас всех может ожидать беда.

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Искусственный интеллект основан на технологии нейронной сети, имитирующей работу человеческого мозга. Сейчас это сочетание используется везде: от биометрических систем идентификации людей до фильтров антиспама для электронной почты.

Нам следует начать применять искусственный интеллект в мирных целях

Как один из положительных примеров использования искусственного интеллекта в медицине он привел работу частной американской биотехнологической компании 23andMe, которая занимается анализами генетических данных. Использование искусственного интеллекта позволило определить связь между недостатком селена в организме и случаями преждевременных родов у женщин в Африке.

Выступая на конференции, Гейтс также отметил, что США почти потеряли технологический отрыв от других стран в сфере разработки технологий искусственного интеллекта.

По его мнению, уже через 10 лет США может занять роль отсталых, поскольку ведущие научные исследования, направленные на понимание, например, тех же преимуществ использования искусственного интеллекта в областях биологии и медицины будут проводиться уже не в Америке.

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