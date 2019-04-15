Искусственный интеллект победил чемпионов по Dota 2

Команда ботов OpenAI Five победила действующих чемпионов по игре Dota 2 – команды OG (Европа). Отметим, год назад эта же система искусственного интеллекта проиграла две игры более слабым командам.

Как сообщает The Verge, в классической игре против пяти боты победили со счетом 2:0.

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Что известно о команде OG? Отметим, в составе команды OG лучшие игроки Dota 2 в мире, которые в прошлом году заняли первое место в турнире The International 2018. Команда была основана игроками N0tail и Fly, в августе 2015 года, тогда у нее было название (monkey) Business. Игроки заняли 3-4 место на MLG World Finals 2015 и одержали победу в квалификации на The Frankfurt Major 2015 – первый в истории и в сезоне Major от компании Valve. А 31 октября 2015 года команда получила свое нынешнее название OG и у нее появился спонсор – Hitbox.

В состав команды OG входят 5 игроков: Анатан Фам (ana) из Австралии, Топиас Таавитсайнен (Topson) и Эссе Вайника (JerAx) из Финляндии, Себастьян Дебс (7ckngMad) из Франции и капитан командим Йохан Сундштайн (N0tail) из Норвегии.



OG рлбедили на The International 2018

Что известно об OpenAI Five? Основана Илоном Маском, Питером Тилем, Сэмом Альтманом и другими инвесторами некоммерческая IT-лаборатория, которая разрабатывает искусственный интеллект на основе машинного обучения. Для победы в Dota 2 алгоритм OpenAI Five научили не как играть, а как учиться и за 10 месяцев он наиграл 45 тысяч лет в Dota 2.

Детали об игре с OG. Однако, в матче с OG были некоторые ограничения, например, были доступны только 17 персонажей и запрещены некоторые предметы, иллюзии и существа, которым боты еще не научились. OpenAI также настояла на режиме Captain's Draft, который позволяет каждой команде запрещать персонажей из ограниченного списка, чтобы другая команда не смогла их выбрать.

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Путем к победе для OpenAI Five стали несколько агрессивных тактик, одной из которых было решение потратить заработанную игровую валюту для воскрешения персонажей после смерти сразу же в начале матча.

Как говорят разработчики, чаще всего искусственный интеллект выбирает стратегии, которые способствуют краткосрочной выгоде, а люди больше полагаются на долгосрочное планирование.

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