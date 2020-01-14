Историческое решение: в Китае защитили копирайтом статью, написанную искусственным интеллектом

Суд в Шеньчжэне решил, что речь журналиста на базе искусственного интеллекта должна быть защищена авторским правом, поскольку она достаточно выразительна и понятна.

Это очень весомый знак признания нейросетей в роли креативной силы будущего, отмечает Venture Beat.

Интересно: На CES 2020 показали искусственных людей: видео

О каком алгоритме идет речь

История алгоритма Dreamwriter от китайской Tencent началась пять лет назад. Обрабатывая цифры отчетов и биржевые сводки, он публиковал заметки о бизнесе и компании. В 2018 году сайт компании Shanghai Yingxun Technology Company перепечатал один из таких отчетов, сопроводив его отметкой о том, что контент "автоматически написан роботом Tencent Dreamwriter".

Tencent обратилась в суд, и судья решил, что выражения и интонации статьи "весьма оригинальные" и соответствуют требованиям закона для того, чтобы рассматривать ее как письменную работу и, соответственно, защитить копирайтом. В итоге нарушитель получил скромный штраф в размере 217 долларов.

Искусственный интеллект и журналистика

Журналистам ИИ помогает по всему миру, а некоторые считают, что заголовки робот уже придумывает лучше? чем человек. Сейчас ИИ-помощникам доверяют в основном сухие новостные заметки – создание "обертки" для отчетов спортивных матчей или прибыли компании в очередном квартале.

Но так будет не всегда, и решение китайского судьи показывает, что креативность – по крайней мере с точки зрения юридических критериев – не будет эксклюзивом автора из плоти и крови.

В данном случае копирайт был присвоен не алгоритму, а его создателю – Tencent, и так, видимо, будет происходить все чаще в будущем.

В США, впрочем, в законе о защите авторских прав явно прописано, что речь идет о людях-творцах. Однако в прошлом году Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) запустило опрос с целью понять, соответствуют ли эти слова реалиям.

Ведомство интересует, какая доля участия человека в работе на базе ИИ позволяет считать его автором контента, а также кто должен нести ответственность, если алгоритм занялся плагиатом.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно