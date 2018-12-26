Известная сеть супермаркетов работает над системой для подслушивания за клиентами

Популярная в мире сеть магазинов Walmart запатентовала новую систему прослушивания, которая должна подслушивать покупателей.

Об этом пишет The Verge.

При этом она может анализировать не только язык, но и звуки шагов, шелест сумок и тому подобное. К примеру, по шелесту пакетов система может определить их количество. Таким образом Walmart хочет выяснить, совпадает ли количество предметов в транзакции и количество использованных пакетов.

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Но это будет не только защитой от кражи, но и способом мониторинга взаимодействия сотрудников с клиентами и, возможно, отслеживание того, что клиенты говорят о продуктах.

"Кроме того, звуковые датчики могут записывать звук разговоров между гостями и сотрудником в терминале. Система может обрабатывать аудиофайлы чтобы определить, приветствует ли сотрудник гостей", – говорится в патенте.

Правда, в ближайшее время Walmart не планирует запускать эту систему в своих розничных магазинах.

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