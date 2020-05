Известны даты проведения большой летней распродажи в Steam

Сервис цифровой дистрибуции Steam славится своими распродажами: осенние, весенние, быстрые – на любой вкус. Но одной из крупнейших и самых щедрых традиционно считается летняя распродажа, которую экономные геймеры ждут весь год. И подготовиться к такому событию, конечно, лучше заранее.

Часто сэкономить геймерам помогают журналисты. Недавно они как раз назвали точные даты проведения этого аттракциона неслыханной щедрости в 2020 году. И ждать осталось совсем недолго, сообщает steamdb.info.

Когда начнется летняя распродажа

Сразу несколько авторитетных игровых ресурсов сообщили, что летняя распродажа в Steam стартует 25 июня и продлится две недели, до 9 июля. Вряд ли эта информация удивит опытных PC-геймеров, ведь акция почти всегда начинается в конце июня, а именно между 20-м и 30-м числами.

Чаще всего, первый день мероприятия выпадает на третий или четвертый четверг месяца, что также подтверждает информацию о 25 июня. Пока Valve, к сожалению, не подтвердила эту утечку.

Актуальные предложения

Напомним, что прямо сейчас в Steam проходит другая щедрая акция – Indie Megabooth`s Going Away (For now) Sale. Скидки на игры в рамках этой акции от 10 до 90%.



Распродажа инди игр в​ Steam

