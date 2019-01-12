Японцы разработали беспроводную зарядку, которую можно вырезать

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Зарядка, которую можно вырезать
Зарядка, которую можно вырезать / IMWUT 2018

Японские инженеры из университета Токио создали уникальную беспроводную зарядку. Ее особенность заключается в том, что из нее можно вырезать различные формы и прикреплять к объектам.

Об этом информирует hromadske.ua.

Для ее создания ученые использовали большее количество катушек и необычных схем разводки, поэтому детали, которые остались после вырезания, продолжают работать.

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Вся зарядка имеет 16 катушек и размером 40 см. Она также оснащена датчиками Холла для поддержки беспроводной зарядки.

Вырезанные куски можно прикреплять к смартфонам, ноутбукам и автомобилям. Правда, после отрезания определенных кусков снижается производительность зарядки.

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Теги: Техно Гаджеты Разработки Япония
Источник: Техно
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