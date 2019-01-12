Японцы разработали беспроводную зарядку, которую можно вырезать

Японские инженеры из университета Токио создали уникальную беспроводную зарядку. Ее особенность заключается в том, что из нее можно вырезать различные формы и прикреплять к объектам.

Об этом информирует hromadske.ua. Для ее создания ученые использовали большее количество катушек и необычных схем разводки, поэтому детали, которые остались после вырезания, продолжают работать. Читайте также: На CES 2019 представили умные очки, которыми можно управлять с помощью кольца Вся зарядка имеет 16 катушек и размером 40 см. Она также оснащена датчиками Холла для поддержки беспроводной зарядки. Вырезанные куски можно прикреплять к смартфонам, ноутбукам и автомобилям. Правда, после отрезания определенных кусков снижается производительность зарядки. Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно