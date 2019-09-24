Японская студия предлагает рассчитаться за свою игру кровью: детали акции

Оплата покупок с помощью наличных уже давно не популярна – сейчас большой популярностью пользуются кредитные карты, биткоины, бонусные очки и другие. Компания Bandai Namco представила довольно странный способ приобретения товаров – донорство.

Японская компания совместно с Американским Красным Крестом решили устроить необычную благотворительную акцию.

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Детали акции. 27 сентября, в честь релиза Code Vein, новой экшен-RPG о вампирах, геймеры могут получить бесплатную копию новинки вместе с промоматериалами – для этого всего лишь необходимо сдать кровь. Пройдет мероприятие в Сан-Диего, в рамках выставки TwitchCon.

The Lost aren't the only ones who need your blood! On September 27th, celebrate the #CODEVEIN launch by donating blood to those in need.



Follow the link to pre-register and learn more about our Blood Drive during TwitchCon weekend: https://t.co/MvAkM5H5NZ pic.twitter.com/h7rKIGaeED — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) 22 вересня 2019 р.

Что известно об игре? Напомним, что Code Vein выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Изначально премьера должна была состояться осенью 2018 года, однако релиз игры перенесли. Многие сравнивают новинку с серией Dark Souls и другими релизами студии FromSoftware.

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