Японская студия предлагает рассчитаться за свою игру кровью: детали акции
Оплата покупок с помощью наличных уже давно не популярна – сейчас большой популярностью пользуются кредитные карты, биткоины, бонусные очки и другие. Компания Bandai Namco представила довольно странный способ приобретения товаров – донорство.
Японская компания совместно с Американским Красным Крестом решили устроить необычную благотворительную акцию.
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Детали акции. 27 сентября, в честь релиза Code Vein, новой экшен-RPG о вампирах, геймеры могут получить бесплатную копию новинки вместе с промоматериалами – для этого всего лишь необходимо сдать кровь. Пройдет мероприятие в Сан-Диего, в рамках выставки TwitchCon.
Что известно об игре? Напомним, что Code Vein выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Изначально премьера должна была состояться осенью 2018 года, однако релиз игры перенесли. Многие сравнивают новинку с серией Dark Souls и другими релизами студии FromSoftware.
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