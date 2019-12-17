JBL показала "вечные" наушники, которым не нужна зарядка

Беспроводные наушники обещают любителям музыки новый уровень свободы, но необходимость регулярно их заряжать портит идеальную картину. Производитель аудиотехники JBL предлагает потенциальное решение, и просит поддержать его на краудфандинговой платформе Indigogo.

Что предлагает JBL

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Прототип беспроводных наушников, разработанный инженерами JBL, подключается к устройствам через Bluetooth, как обычные беспроводные наушники. Аккумулятор на 700 мА/ч можно полностью зарядить за два часа через USB-шнур. Запаса энергии хватит на 24 часа звучания, что само по себе неплохо.

Но самое интересное в том, что в скобы крепления наушников встроен материал, который впитывает солнечные лучи. Эту фольгу производит шведская компания Exeger под брендом Powerfoyle. В отличие от панелей, она генерирует энергию не только в солнечный день, но и в помещении, в условиях искусственного или рассеянного естественного освещения.

Наушники JBL Reflect Eternals

Автономность

Разработчики гарантируют, что при полном заряде батареи полтора часа под открытым небом достаточно, чтобы продолжить работу наушников до 68 часов – в зависимости от условий освещения.

Два часа в день на улице позволят наушникам работать в течение 168 часов, а 2,5 часа сделают музыку практически бесконечной.

Другие функции JBL Reflect Eternals

Наушники совместимы с Google Voice Assistant и Amazon Alexa. Модель также снабжена системой связи, гарнитурой и фильтрацией фоновых звуков.

Дата выхода и цена

Компания просит поддержать проект на краудфандинговой платформе Indigogo. Первые участники могут купить JBL Reflect Eternals за 144 доллара. Поставки наушников запланированы на октябрь 2020.

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