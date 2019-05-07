Экс-сотрудник Google рассказал о сговоре YouTube против Internet Explorer

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Заговор против Internet Explorer
Заговор против Internet Explorer

Бывший инженер компании Google Крис Захариас рассказал о том, что команда YouTube устроила заговор против Internet Explorer 6. Это произошло еще в 2009 году.

Как пишет издание The Verge, разработчики YouTube не хотели заниматься поддержкой устаревшей программы, поэтому просто вывесили на сайте баннер, который предупреждает о скором окончании поддержки IE 6. Вместо этого предлагалось установить другую программу: Mozilla Firefox, IE 8, Opera или Google Chrome.

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Захариас утверждает, что такие действия не были утверждены руководством.

Как это навредило Internet Explorer. До этой затеи разработчиков, на IE 6 приходилось 18% всего трафика YouTube. Но баннер был эффективным. Всего за месяц доля браузера сократилась вдвое. После этого, тот же баннер использовала команда разработки Google Docs.

Экс-сотрудник Google рассказал о сговоре YouTube против Internet Explorer
За месяц доля IE 6 в трафике сократилась вдвое

Популярность IE 6 начала стремительно падать. К 2012 году доля в американском трафике сократилась до 1%. Самым популярным браузером сегодня является Google Chrome – по состоянию на апрель 2019 года он занимает 63% мирового интернет-трафика.

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Теги: Техно Новости Техно Google YouTube Интернет
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