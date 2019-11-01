Эксперты назвали AirPods Pro одноразовыми: в чем причина

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Эксперты назвали AirPods Pro одноразовыми
Эксперты назвали AirPods Pro одноразовыми / Rozetked

Лаборатория iFixit, которая специализируется на разборе смартфонов и популярных аксессуаров, исследовала недавно анонсированные наушники AirPods Pro. Кроме эргономичного дизайна, качественной сборки и интересных технологических фишек эксперты обнаружили у гаджета одну неприятную особенность.

Особенности наушников. Ключевой характеристикой AirPods Pro стало наличие функции активного шумоподавления. Однако в угоду компактности компании пришлось пожертвовать ремонтопригодностью новинки, сообщает iFixit.

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Без повреждения корпуса можно снять только сменные силиконовые амбушюры стоимостью 4 доллара за пару. Открыть чашку наушников удалось лишь с помощью скальпеля – она надежно приклеена на клей-герметик.

Еще одна особенность устройства – аккумулятор с напряжением 3,7 вольта, выполненный в форм-факторе "таблетки", который припаян к плате устройства. Внутри наушников есть компактная катушка индуктивности для беспроводной зарядки.

 

 

Особенности кейса. Разбору подвергся и зарядный кейс AirPods Pro. Для извлечения компонентов специалистам iFixit пришлось воспользоваться тисками и приложить грубую силу.

Выводы. В заключении эксперты iFixit подчеркнули, что наушники не подлежат ремонту. Компоненты AirPods Pro надежно приклеены внутри корпуса. В случае поломки в сервисном центре Apple пользователю просто предложат купить новый наушник или зарядный кейс, а сломанный экземпляр утилизируют.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Apple Новости Техно Гаджеты
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