Эксперты определили, какие игры больше всего покупали в ноябре

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Battlefield V входит в Топ-5 самых продаваемых игр ноября
Battlefield V входит в Топ-5 самых продаваемых игр ноября / Фото з вільних джерел

Компания SuperData Research опубликовала отчет о состоянии рынка компьютерных игр по итогам прошлого месяца. Расходы на этот вид интерактивных развлечений в ноябре остались примерно на прежнем уровне и составили 9,05 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Overclockers.

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Доходы от сегмента мобильных игр и развлечений для персональных компьютеров сократились на 5%, а консоли показали рост в 13% – где успех Fortnite и Red Dead Redemption 2 перекрыл неудачный запуск Battlefield V и Fallout 76.

Что касается последних, то показатели Battlefield V и Fallout 76 не соответствуют критериям своих франшиз. По оценкам аналитиков, Battlefield V за неполный месяц продалась тиражом 1,9 миллиона копий, а Fallout 76 еще хуже – 1,4 миллиона. Для AAA-проектов эти цифры явно ниже ожиданий, хотя Battlefield V даже смогла занять пятое место в рейтинге доходности ПК-игр.

Найуспішніші ігри за продажами
Самые успешные игры по продажам

Для сравнения, в 2015 году Bethesda похвасталась продажей 12 миллионов копий Fallout 4 за первый день после релиза, а Battlefield 1 разошелся тиражом более 15 миллионов экземпляров по итогам последнего квартала 2016 года. Разумеется, благодаря рождественским распродажам новички могут немного сократить разрыв, но итоговая ситуация видна уже сейчас.

Напомним, о начале распродаж в своих цифровых магазинах объявили компания Electronic Arts, а также Blizzard Entertainment и Valve. Однако не только PC-геймеры смогут приобрести игры со скидкой. Sony и Microsoft объявили о своем бешеной распродаже в PlayStation Store и Xbox Store.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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