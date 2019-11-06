Эксперты усомнились в успехе iPhone SE 2: в чем причина

Известный отраслевой дизайнер Мин-Чи Куо, специализирующийся на продукции Apple, неожиданно пересмотрел свой оптимистичный прогноз на успех компактного смартфона iPhone SE 2. В своем новом отчете он объяснил, почему новинке не удастся превзойти успех своего предшественника.

Почему iPhone SE 2 может быть не таким успешным, как предшественник? В письме, отправленном инвесторам Apple, Куо пересмотрел свои прогнозы, сделанные ранее. По его мнению, до конца 2020 года компания продаст не более 20 миллионов iPhone SE 2, а при удачной маркетинговой политике – 30 миллионов, передает Phone Arena.

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Ранее аналитик предсказывал, что продажи могут достигнуть 40 миллионов экземпляров, но после консультаций с представителями поставщиков комплектующих изменил свое мнение. Для сравнения, к концу 2016 года было продано 30 миллионов оригинальных iPhone SE.

По мнению Куо, успешным продажам новинки помешают три причины:

Apple придется бороться за долю рынка смартфонов, насыщенность которого продолжает расти. Особенно это касается США и Европы, где пользователи предпочитают пользоваться приобретенными моделями дольше, чем в других регионах.

Конкуренция со стороны производителей смартфонов на Android сейчас сильнее, чем когда-либо. В частности, скоро представят сравнительно доступную линейку Google Pixel 4a.

Наконец, iPhone SE 2 не такой компактный, как оригинальная модель. При создании новинки за основу возьмут 4,7-дюймовый iPhone 8, это может отпугнуть покупателей, которые хотели приобрести компактный гаджет.

Что известно об iPhone SE 2? Согласно предыдущим утечкам, iPhone SE будет построен на базе процессора Apple A13 Bionic – такого же, как и у нового iPhone 11. Модели приписывают 3 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ без возможности расширения.

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В остальном гаджет будет идентичен iPhone 8: он получит 4,7-дюймовый LCD-дисплей и кнопку Home с интегрированным сканером отпечатков пальцев Touch ID. Задняя панель будет выполнена из закаленного стекла. Смартфон получит единую основную камеру, характеристики которой пока неизвестны. Ожидается, что iPhone SE 2 должен поддерживать функцию беспроводной зарядки мощностью 18 Вт.

Дата анонса и цена. Анонс новинки, предположительно, состоится в конце марта 2020 года, а в продажу аппарат поступит через несколько дней после презентации. По мнению Мин-Чи Куо, розничная цена смартфона составит 399 долларов (ориентировочно 9 900 гривен).

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