Электрокар Porsche Taycan установил невероятный рекорд скорости: видео

Компания Porsche недавно провела экстремальное испытание своего первого электрокара Taycan. Теперь еще амбициозной новинке удалось установить новый мировой рекорд по скорости прохождения Нюрбургринга –одной из самых сложных гоночных трасс.

Новинка побила свой же результат, продемонстрированный в ходе предыдущих заездов, сообщает The Verge.

Читайте также: Первый электрокар компании Porsche Taycan испытали на "выносливость": невероятное видео

Детали рекорда. 20,76 километра автомобиль преодолел всего за 7 минут и 42 секунды – это лучшее пока время, которое когда-либо показывал четырехдверный автомобиль. Номинально же самым быстрым электромобилем Северной петли считается болид Volkswagen ID.R, который сумел пройти дистанцию ​​за 6 минут и 0,53 секунды.

На финальной прямой Taycan разогнался до скорости в 259 км/ч, что полностью соответствует паспортным характеристикам электрокара. На преодоление всей трассы у модели ушло 7 минут и 42 секунды.

Porsche Taycan втановив рекорд скорости – смотрите видео

Дата презентации и цена. Ориентировочная стоимость Porsche Taycan составит 90 000 долларов, хотя автомобиль еще не поступил в продажу, на него уже оформили около 30 тысяч предварительных заказов. Презентация первой серийной электрической модели именитого производителя состоится 4 сентября.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно