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Электромобиль будущего: в Jaguar Land Rover показали концепт беспилотника

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Концепт электромобиля Project Vector. / Пресс-служба Jaguar Land Rover Ukraine

Компания Jaguar Land Rover представила концепт транспортного средства, которое должно улучшить экологическую ситуацию на Земле. Оно получило название Project Vector. Его разработали в рамках реализации проекта Destination Zero.

Как рассказали Техно 24 в пресс-службе Jaguar Land Rover Ukraine, этот концепт разработали в рамках реализации проекта Destination Zero.

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Таким образом, производитель продолжает работать над воплощением идеи о нулевом объеме вредных выбросов в воздух и заторов на дорогах.

Детали о Project Vector

Как говорят разработчики, это беспилотный электромобиль будущего – компактный и универсальный концепт-кар, длиной четыре метра. Аккумуляторные батареи и компоненты трансмиссии в плоском полу повышают универсальность автомобиля.

Благодаря оригинальной конфигурации сиденья можно трансформировать для индивидуального или совместного использования, а также для коммерческих целей — например, доставки товаров.

Jaguar Land Rover
Концепт Jaguar Land Rover выглядит оригинально 

Компания планирует наладить сотрудничество с городским советом города Ковентри (Великобритания), чтобы уже в конце 2021 года запустить мобильную службу, которая станет лабораторией для разработки других сервисов будущей мобильности на улицах города.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Авто 24 Экология Jaguar IT-бизнес
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