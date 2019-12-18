Электромобили Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более

Компания Илона Маска рассматривает возможность снижения цен на седаны Model 3. Касается это электромобилей собранных в Китае. Именно их планируют удешевить на 20% и более уже в следующем году.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, знакомые с планами производителя электромобилей.

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Цена китайской Tesla Model 3

Цены на электромобили, выпускаемые на новом заводе Tesla в Китае, начинаются с 355 800 юаней (примерно 50 550 долларов). Вероятно, они будут снижены во второй половине 2020 года. Снижение на 20% опустит цену ниже психологической отметки в 300 000 юаней, сделав машины Tesla более привлекательными для покупателей.

Это необходимо производителю в условиях, когда крупнейший рынок электромобилей начал демонстрировать признаки замедления.



Завод Tesla в Китае

Для снижения цен автопроизводитель стремится использовать больше местных компонентов, чтобы не платить пошлины на импорт.

Тем временем аналитики Deloitte утверждают, что в ближайшие годы электровелосипеды захватят рынок электротранспорта. Они будут продаваться миллионами и не только в Европе, но и в США. Существенные улучшения и развитие аккумуляторов, моторов, а также снижение цен вскоре произведут революцию.

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