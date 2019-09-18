Энтузиасты посетили локации с обоев Apple

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Энтузиасты нашли локации с обоев Apple
Энтузиасты нашли локации с обоев Apple / unsplash

С выходом новой версии операционной системы macOS компания Apple представила обои, которые устанавливаются как основные по умолчанию. Фанаты бренда решили повторить все снимки и отправились в те места, где побывали фотографы Apple.

Сначала мужчины запаслись огромным количеством воды и отправились в самую горячую точку Калифорнии, знаменитую пустыню Мохаве, в честь которой была названа актуальная версия операционной системы macOS Mojave, сообщает iclarified.

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Температура в более чем 50 градусов не остановила энтузиастов. Они потратили сутки на поиски нужного бархана и на рассвете следующего дня им все же удалось найти ту самую природную насыпь. Подобрав правильный ракурс, путешественники сделали нужный снимок.

Как проходили съемки обоев Apple – смотрите видео

Следующей точкой стали Алабама Хиллс – холмы, расположенные вблизи восточного склона Сьерра-Невада. Снимок из этой местности используется в качестве обоев в операционной системе macOS Sierra.


Оригинал обоев Apple и фото, сделанные группой энтузиастов

Затем последовали поиски локации для съемки обоев с High Sierra, El Capitan, Yosemite. В ходе путешествия фанатам удалось успешно отразить "лицо" всех пяти операционных систем. Различия между снимками лишь в том, что путешественники делали их не в ту самую пору года.

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Теги: Гаджеты Apple Новости Техно Техно
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