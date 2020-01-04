Энтузиасты создали полностью рабочий прототип светового меча из "Звездных войн": видео

Световые мечи давно стали визитной карточкой вселенной Star Wars во всех его проявлениях. Неудивительно, что культовый атрибут любимой франшизы не раз становился идеей фикс для народных умельцев. И недавно им удалось осуществить задуманное. Несмотря на "неголливудский" дизайн, оружие джедаев оказалось не только реалистичным, но и вполне "боеспособным".

За основу изобретения авторы YouTube-канала the Hacksmith приняли протомеч из расширенной вселенной Star Wars. От своих поздних аналогов он отличался внешним источником питания, который соединялся с рукоятью специальным кабелем.

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В роли "бесперебойника" энтузиасты использовали кастомный аккумулятор в стальном корпусе, собранный из нескольких десятков элементов 4,2 v стандарта 18650 суммарной емкостью 40 Ач. Вес полученного "павербанка" составил примерно 15,6 килограмма.

Разумеется, создать стабильный поток плазмы, не нарушая законов физики, невозможно. "Лезвием" светового меча стала массивная титановая трубка, которая при нажатии кнопки на рукоятке почти мгновенно раскаляется до красна и способна буквально уничтожать менее устойчивые к огромной температуре материалы. Весь процесс проектирования, построения и "полевых испытаний" подробно описан в опубликованном видеоролике.

Создание светового меча:

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