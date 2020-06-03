Неизвестные взломали сайт благотворительного фонда "Таблеточки" во вторник вечером. Сейчас ресурс вынужденно отключили от хостинга, для защиты пользовательских данных. Работа над восстановлением работы сайта продолжается.

Об атаке сообщила основательница фонда Ольга Кудиненко в своем фейсбуке. Она отметила, что доступ к сайту был отключен оперативно, сразу же после того, как специалисты зафиксировали атаку.

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Отмечается, что в настоящее время технические партнеры фонда работают над выяснением способа, благодаря которому злоумышленникам удалось взломать сайт, к чему они получили доступ и что именно они сделали и в каких объемах.

Мы будем информировать всех, как только у нас появятся ответы. Технические партнеры фонда работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить работу сайта в полном объеме. Сайты фонда сейчас не работают. Мы их отключили, чтобы защитить пользователей,

– отметила основательница фонда.

Она также добавила, что сейчас специалистам удалось обнаружить вредоносный код и получить реестр всех изменений и операций, которые произошли на сайте в период атаки.

Эта атака на нас – это атака и на онкобольных детей. Мы понимаем всю серьезность ситуации и приложим все усилия, чтобы устранить все технические уязвимости и поднять защиту сайта и данных на еще более высокий уровень,

– добавила Кудиненко.

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Что известно о фонде "Таблеточки"?

Это международный благотворительный фонд, который защищает интересы детей с онкогематологическими заболеваниями в Украине. Фонд основан волонтерами в 2011 году. Интересно, что сайт использует систему защиты от хакерских атак Cloudflare, а в самом фонде отметили, что осенью 2019 года сайт прошел аудит на уязвимость к атакам – тогда никаких критических уязвимостей проверка не показала.