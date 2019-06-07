"Это легко сделать": авторы Red Dead Redemption 2 подогрели слухи о выходе PC-версии игры

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"Это легко сделать": авторы Red Dead Redemption 2 подогрели слухи о выходе PC-версии игры
/ Скриншот из игры Red Dead Redemption 2

Игра Red Dead Redemption 2 получила немало лестных отзывов, однако есть те, кто остался неудовлетворенными – PC-геймеры, которые не получили возможности оценить вестерн. Однако глава Take-Two намекнул, что проект все же может выйти на персональных компьютерах.

Как сообщает Gamespot, несмотря на то что в своем прогнозе на выручку за 2019 год издательство не упомянуло PC-версию Red Dead Redemption 2, в ходе недавней встречи с инвесторами руководитель издательства Штраус Зельник дал понять, что релиз все же возможен.

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На вопрос о судьбе издания вестерна для компьютеров Зельник ответил, что с его выпуском трудностей не возникнет:

[Выпуск PC-версии RDR 2] – это лей-ап (баскетбольный термин, обозначающий самый легкий бросок из-под кольца)! Нет абсолютно никаких препятствий тому, чтобы выпустить игру на компьютерах
– отметил Зельник.

Так что не исключено, что PC-изданию одной из лучших игр 2018 года – быть. С другой стороны, первая Red Dead Redemtion до сих пор не появилась на "панской" платформе, даже через 9 лет после релиза.

Трейлер игры Red Dead Redemtion 2 – смотрите видео

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Теги: Техно Игры
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