К хорошему быстро привыкаешь: почему пользователи 5G не готовы возвращаться к сетям LTE

Жители Южной Кореи, которые первые получили возможность испытать коммерческие сети 5G, не готовы возвращаться к "устаревшей" технологии 4G. Кроме того, согласно последним данным, в республике зарегистрировали наибольшее количество пользователей сетей пятого поколения.

Как сообщает ресурс News Mydrivers, в конце 2018 года, три крупнейших корейских оператора связи SK, KT и LG Uplus начали предлагать услуги 5G корпоративным пользователям.

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Сколько активных пользователей 5G? Согласно сообщениям южнокорейских СМИ, по состоянию на конец июня 2019 года их число составило 1,34 миллиона человек. Всего за месяц этот показатель вырос на 550 тысяч "юзеров", то есть просто сейчас в Республике Корея сетями пятого поколения пользуются примерно полтора миллиона человек.

И это, считают специалисты, только начало. Согласно их прогнозам, к концу 2019 года количество пользователей 5G вырастет до 4-5 миллионов человек.

Готовы ли пользователи вернуться к 4G? Ряд опрошенных представителями СМИ и операторов связи граждан заявили, что высокая скорость передачи данных в сетях пятого поколения покорила их, поэтому вернуться к 4G они уже просто не смогли бы.

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