Кабмин ищет IT-шников: обнародовали перечень вакансий

69 Читати новину українською
Кабмин ищет IT-шников
Кабмин ищет IT-шников / 2plus2.ua

В Кабинете Министров ищут IT-специалистов. В команде нуждаются в специалистах разных уровней. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Дубилет также предоставил перечень этих вакансий, а также краткое описание требований.

Интересно: День тестировщика 2019: сколько зарабатывают и как попасть в эту сферу

В частности, в Кабмине ищут руководителей госпредприятий или проектов. От кандидатов требуют управленческий опыт и опыт работы в IТ.

Также есть вакансии для таких специалистов – CTO, Tech Lead и Senior Dev. Кандидаты должны владеть языками программирования – Python, Ruby, JavaScript, Java, C++ – в зависимости от проектов.

Еще одна вакансия – бизнес-аналитик. Как пояснил Дубилет, в Кабинете Министров много бизнесс-процессов, которые надо исследовать, упростить и оцифровать. Именно этим и будут заниматься будущие работники.

Кроме того, ищут специалистов по базам данных, DevOps (cloud computing, CI / CD, deployment process), а также специалистов по кибербезопасности. От последних требуется опыт работы по международным стандартам и, возможно, КСЗИ.

Куда обращаться? Если вы имеете знания и опыт и хотите работать в Кабмине, нужно прислать резюме и краткое сопроводительное письмо на электронный адрес [email protected]

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Процедура импичмента президента: что изменилось
сегодня
5323
Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Apple – осенняя презентация 2019: что представит компания, когда и где смотреть
9 сентября 22:31 Apple – осенняя презентация 2019: что представит компания, когда и где смотреть
5678
Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
9 сентября 20:03 Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
40
Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика
9 сентября 09:01 Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика
576
Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
8 сентября 22:16 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
1457
Что такое чарджбек или как вернуть деньги после обмана в интернете
8 сентября 22:01 Что такое чарджбек или как вернуть деньги после обмана в интернете
275
Новости
Больше новостей
Залиште відгук