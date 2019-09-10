Кабмин ищет IT-шников: обнародовали перечень вакансий

В Кабинете Министров ищут IT-специалистов. В команде нуждаются в специалистах разных уровней. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Дубилет также предоставил перечень этих вакансий, а также краткое описание требований.

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В частности, в Кабмине ищут руководителей госпредприятий или проектов. От кандидатов требуют управленческий опыт и опыт работы в IТ.

Также есть вакансии для таких специалистов – CTO, Tech Lead и Senior Dev. Кандидаты должны владеть языками программирования – Python, Ruby, JavaScript, Java, C++ – в зависимости от проектов.

Еще одна вакансия – бизнес-аналитик. Как пояснил Дубилет, в Кабинете Министров много бизнесс-процессов, которые надо исследовать, упростить и оцифровать. Именно этим и будут заниматься будущие работники.

Кроме того, ищут специалистов по базам данных, DevOps (cloud computing, CI / CD, deployment process), а также специалистов по кибербезопасности. От последних требуется опыт работы по международным стандартам и, возможно, КСЗИ.

Куда обращаться? Если вы имеете знания и опыт и хотите работать в Кабмине, нужно прислать резюме и краткое сопроводительное письмо на электронный адрес [email protected]

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