Как астронавты готовятся к выходу в космос: интересное видео
Космонавты, которые сейчас находятся на Международной космической станции (МКС), поделились видео, на котором они готовятся к очередному выходу в открытый космос.
Для нас эти кадры – действительно захватывающие, ведь дают возможность больше узнать о жизни астронавтов на станции.
Видео обнародовала пресс-служба Канадско космического агентства.
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"Великий день приближается! Давид Сен-Жак готовится к своему первому выходу в открытый космос с Энн Макклейн 8 апреля. Потратили несколько дней на сборку костюма и инструментов, теперь самое время его примерить!", – говорится в описании к видео.
Что известно про Энн Макклейн? Имя астронавта сейчас действительно на слуху. Именно она вместе с другой коллегой-женщиной Кристина Кук должна была отправиться в открытый космос. Это должен был быть первый в истории исключительно женский выход.
Однако, после первого выхода Макклейн в космос, она поняла, что ей не подходит скафандр. Сейчас у NASA есть только один "женский" скафандр, поэтому исторический выход пока отложили.
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