Как будет выглядеть iPhone 12: в сети появились новые снимки

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Как будет выглядеть iPhone 12
Как будет выглядеть iPhone 12 / phonearena.com

Сразу после презентации линейки смартфонов iPhone 11 в сети начали появляться слухи о новом поколении iPhone 12. На основе слухов эксперты создают даже изображения будущей новинки.

Эксперты PhoneArena на основе слухов и утечек создали свой вариант iPhone 2020 года (iPhone 12).

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Новинки получат дизайн, как у iPhone 4

Как выглядит новинка? Как свидетельствуют снимки, новинка получит дизайн, как у iPhone 4. Она будет иметь металлические рамки и матовую заднюю панель, а также основную камеру с четырьмя модулями. Датчики камеры разместят в квадратном модуле со вспышкой в центре. Надоедливая "монобровь" для технологии Face ID все же останется, правда, она будет уже.

iPhone 12
Вырез у iPhone 12 будет меньше

В следующем году Apple представит 3 модели iPhone. Они получают OLED-дисплеи с размерами 5,4, 6,1 и 6,7 дюймов с OLED-матрицами.

Смартфоны еще получат новый фирменный процессор, улучшенные камеры и, возможно, поддержку сети пятого поколения (5G).

Когда представят? Вероятнее всего, презентация новинок состоится во время осенней презентации – в сентябре 2020 года.

iPhone 12

iPhone 12 должны представить в сентябре 2020 года

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Теги: Техно Apple Новости Техно Смартфоны iPhone
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