Как будет выглядеть контроллер для Google Project Stream: фото
Известно, что Google работает над облачной службой потоковой передачи игр на базе Chromecast. Теперь же в сети опубликовали патент, который демонстрирует концепт геймпада, который компания предложит как официальный средство управления.
Назначение. Как сообщает Yankodesign, уже в марте Google собирается провести таинственное мероприятие во время конференции разработчиков игр GDC 2019, которое вполне может быть посвящено ее поточной службе, которая ранее фигурировала в многих журналистов под многообещающим названием "Netflix для игр".
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Как сообщается, этот сервис может быть построен на технологии, которую Google разработала для Project Stream. В прошлом году компания тестировала проект на примере Assassin's Creed Odyssey.
Google
Основные функции. Сам патент описывает систему сообщений для контроллера, которая сообщает игроку о различных событиях: доступность игры; получение пользователем приглашения; изменение статуса в таблице лидеров; или запрос в чат от другого игрока.
Новый контролер Google
Дизайн. Однако, патент помимо прочего содержит несколько иллюстраций, показывающих, как может быть сконструирован сам контроллер. Он включает два стика, верхние кнопки, триггеры, D-pad и кнопки уменьшения. На иллюстрации можно видеть кнопку микрофона, что может указывать на некоторую совместимость с голосовым помощником Google Assistant.
Контролер від Google
Сотрудники Yankodesign создали серию рендеров на основе изображений, представленных в патенте. Конечно, всегда стоит помнить, что это всего лишь рисунки из патента, так что иллюстрации могут не иметь никакого отношения к реальному конечному продукту.
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