Как будет выглядеть контроллер для Google Project Stream: фото

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Концепт контроллера для Google Project Stream
Концепт контроллера для Google Project Stream / Yankodesign

Известно, что Google работает над облачной службой потоковой передачи игр на базе Chromecast. Теперь же в сети опубликовали патент, который демонстрирует концепт геймпада, который компания предложит как официальный средство управления.

Назначение. Как сообщает Yankodesign, уже в марте Google собирается провести таинственное мероприятие во время конференции разработчиков игр GDC 2019, которое вполне может быть посвящено ее поточной службе, которая ранее фигурировала в многих журналистов под многообещающим названием "Netflix для игр".

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Как сообщается, этот сервис может быть построен на технологии, которую Google разработала для Project Stream. В прошлом году компания тестировала проект на примере Assassin's Creed Odyssey.

Контролер від Google
Google  может представить новый сервис уже в марте

Основные функции. Сам патент описывает систему сообщений для контроллера, которая сообщает игроку о различных событиях: доступность игры; получение пользователем приглашения; изменение статуса в таблице лидеров; или запрос в чат от другого игрока.

Контролер від Google
Новый контролер Google  получит поддержку Google Assistant

Дизайн. Однако, патент помимо прочего содержит несколько иллюстраций, показывающих, как может быть сконструирован сам контроллер. Он включает два стика, верхние кнопки, триггеры, D-pad и кнопки уменьшения. На иллюстрации можно видеть кнопку микрофона, что может указывать на некоторую совместимость с голосовым помощником Google Assistant.

Контролер від Google
Контролер від Google  получит немало полезных функций

Сотрудники Yankodesign создали серию рендеров на основе изображений, представленных в патенте. Конечно, всегда стоит помнить, что это всего лишь рисунки из патента, так что иллюстрации могут не иметь никакого отношения к реальному конечному продукту.


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Теги: Техно Гаджеты Google Новости Техно Разработки Игры
Источник: 24 Канал
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