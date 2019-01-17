Как флешмоб #TenYearChallenge поможет в развитии искусственного интеллекта Facebook

Уже в течение нескольких недель в сети набирает популярность флешмоб #TenYearChallenge. Пользователи постят немало забавных фото, однако такая инициатива может не только развлечь, но и стать отличной базой для обучения искусственного интеллекта Facebook.

Об этом сообщает Good.

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Участники флешмоба #TenYearChallenge делятся своими фотографиями 10-летней давности и актуальными снимками. Основательница агентства KO Insight Кейт О'Нилл рассказала, как именно такой челендж может помочь в обучении нейронных сетей.

О'Нилл в своем Twitter-аккаунте назвала флешмоб возможным способом научить софт распознаванию лиц. После того, как запись стала популярной, она подробно объяснила свою позицию. О'Нилл уверена, что "конспиративный" сценарий происхождения флешмоба очень маловероятен, но выводы из него все равно полезны.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition — Kate O'Neill (@kateo) 12 січня 2019 р.

Механика флешмоба (старое и новое фото с разницей примерно в 10 лет) идеально подходит, чтобы научить алгоритм принципам возрастных изменений. Искусственный интеллект сможет лучше прогнозировать, как будет выглядеть человек по мере старения.

Посты, опубликованные в рамках #TenYearChallenge – готовая и разнообразная база данных. Люди сами обозначили временные рамки снимков, и настолько же надежный источник найти сложно.

Например, EXIF-данные можно стереть, а в случае со сканом старых фотографий, они ложные. Люди могут загружать изображения по несколько раз. Они могут использовать вместо фотографий профиля посторонние картинки.

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В рамках флешмоба, люди нередко добавляли к фотографиям полезную контекстуальную информацию. Например, указывали локацию съемки, автора фотографии, рассказывали о прошедших событиях.

Why? People could have scanned offline photos. People might have uploaded pictures multiple times over years. Some platforms strip EXIF data for privacy; people's captions are helpfully adding that context back, as well as other context about where and how the pic was taken. — Kate O'Neill (@kateo) 13 січня 2019 р.

Несмотря на большое количество информации, которой уже владеет Facebook, посты с #TenYearChallenge подходят гораздо больше.

Другими словами, благодаря этому мему, появился очень большой и тщательно составленный набор фотографий, которые демонстрируют людей примерно 10 лет назад и сегодня,

– подчеркнула Кейт О'Нилл.

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