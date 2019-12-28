Как горячие пирожки: наушники AirPods намного популярнее, чем ожидали
Компания Apple недооценила популярность своих беспроводных наушников AirPods. Спрос значительно превысил предложение, поэтому корпорация будет открывать еще один завод.
Как пишет издание gagadget, китайские источники сообщают, что Apple уже столкнулась с серьезным дефицитом наушников.
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Известно, что яблочная корпорация уже обратилась к производителю AirPods, компании Luxshare Precision, с просьбой увеличить производство вдвое.
Успешный год для Apple
Успех всех девайсов AirPods, также запуск собственной стриминговои платформы Apple TV + и игрового сервиса Apple Arcade значительно укрепил акции корпорации.
AirPods будут производить еще больше
На следующий день после Рождества, 26 декабря, акции Apple выросли на 1,6%. Таким образом корпорация достигла максимума в размере акции за последние 10 лет.
В 2019 году "яблочная" корпорация превзошла таких техногигантов как Microsoft (+ 55% по итогам года) и Amazon (+ 23% по итогам года).
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