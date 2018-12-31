Как горячие пирожки: партию стиральных машин Xiaomi раскупили за несколько минут

В конце декабря компания Xiaomi представила стиральную и сушильную машину, которая получила название Mijia Smart Washing Machine. 3 января стартовали продажи и всю первую партию раскупили за 3 минуты и 5 секунд.

Об этом сообщает Gizchina.

Новинка стоит 364 доллара (10 200 гривен), однако первые покупатели получили скидку и смогли купить стиралку за 291 доллар (8 100 гривен). Поэтому не удивительно, что вся первая партия так быстро разлетелась.

Читайте также: Телевизоры LG, которые сворачиваются в трубку, поступят в продажу в 2019 году

Следующая партия Mijia Smart Washing Machine поступит в продажу 18 января.

Компания сделала скидку для первых покупателей

Эта машина рассчитана на стирку 10 кг белья и на сушку 6 кг. Максимальная скорость отжима составляет 1400 оборотов в минуту. Есть поддержка управления и контроля за процессом через соответствующее мобильное приложение Mijia App.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно