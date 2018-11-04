Как работают мобильные процессоры: Samsung выпустила интересное видео

Компания Samsung опубликовала видеоролик, в котором простым языком объяснила, что именно происходит внутри процессора смартфона. Ролик демонстрирует на примере "мини-роботов", как происходит управление камерой, обработка изображений и передача данных.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube.

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В современных процессорах Samsung Exynos выделяются отдельные блоки функций, подконтрольные одному "мини-работу": центральный вычислительный блок – CPU, алгоритмы искусственного интеллекта, модем для подключения к сети, графический процессор и игровая платформа "нового поколения", запись и воспроизведение видео, процессор сигналов изображения, который автоматически корректирует настройки камеры.

Отметим, технологии искусственного интеллекта поддерживаются в процессорах Exynos 9810 и Exynos 9610. Также в Exynos 9810 поддерживается видео 4K UHD c глубиной цвета 10 бит.

Как работают процессоры Samsung Exynos – смотрите видео

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