Как создать марсианский грунт в домашних условиях: уникальное исследование

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Как создать марсианский грунт в домашних условиях
Как создать марсианский грунт в домашних условиях / Фото из свободных источников

Ученые из Флориды изобрели доступный способ создать аналог марсианского грунта. Рецепт создан на основе химического анализа настоящего грунта из Марса.

Об этом сообщается в журнале Icarus.

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Чтобы создать марсианский грунт нужны различные минералы: пироксен, оливин, кварц, сульфат магния, ангидрит, гематит и ряд других ингредиентов.

Інгрідієнти для марсіанського ґрунту
Ингридиенты для марсианского грунта

Ученые отмечают, что если поэкспериментировать, можно получить аналоги грунтов не только Марса, но и других планет. Стоимость такого грунта, по словам исследователей, не превышает 20 долларов.

Во время экспедиции на Марс людям нужна будет еда и вода. Мы должны проверить все возможные гипотезы, например, можно ли там выращивать еду,
– заметил профессор физики и руководитель исследования Дэн Бритт.


Марсианский грунт можно создать в домашних условиях

Отметим, свой рецепт марсианского грунта ученые разработали на основе химического анализа настоящей почвы из Красной планеты.

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Теги: Техно Космос Марс
Источник: Техно
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