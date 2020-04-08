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Как стать на учет безработных онлайн: инструкция

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Стать на учет безработных можно через интернет / krmisto.gov.ua

Государственная служба занятости предоставила возможность безработным стать на учет в онлайн-режиме. Причем, заявителю даже не понадобится электронная подпись.

Как стать на учет безработных дистанционно

  • Нужно загрузить с сайта Государственной службы защиты заявления: о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия.

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  • Далее вам нужно распечатать их, заполнить и подписать.
  • Выполнив это надо отсканировать (для этого можно использовать бесплатные приложения в Play Market или App Store).
  • Далее нужно сделать скан или фото документов, необходимых для регистрации.
  • Заархивируйте все документы в единый файл и отправьте его на email центра занятости. Кстати, пользователь может выбрать любой центр занятости, удобный для обслуживания, независимо от регистрации места жительства.
  • Поддерживайте связь с вашим карьерным советником. И в течение 10 рабочих дней после карантина подайте оригиналы документов в центр занятости.

Бланки заявлений, перечень необходимых документов и контакты центров занятости можно найти по ссылке.


Как стать на учет безработных онлайн / dcz.gov.ua

Почему это актуально

В условиях пандемии коронавируса и при жестких карантинных ограничениях, бизнес переживает не лучшие времена. Компании сокращают или полностью прекратили работу, поэтому количество безработных начало увеличиваться.

Недавно, сервис работы по госреестру "Опендатабот" опубликовал статистику о том, как украинский бизнес переживает карантин.

Как показывает исследование, наиболее пострадали рынки общественного питания, такси и аренды недвижимости. В общем, не работает около 30 000 заведений, заказ такси упали на 30%. Также обвалился рынок недвижимости и аренды. Очевидно, что количество безработных будет только расти.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Интернет Работа
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