Как связаться с техподдержкой Apple, если вы живете в Украине

Продукция Apple славится своей надежностью, однако и с ней иногда возникают проблемы. Правда, если вы живете в Украине, то даже с этим могут возникнуть сложности.

В чем главная проблема

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Сейчас в Украине нет официального представительства компании Apple, а потому, когда у пользователей возникают проблемы с их устройствами они вынуждены обращаться в сертифицированные сервисные центры.

Как связаться с технической поддержкой "яблочной" корпорации, если ты живешь на территории Украины, рассказал автор Игорь Филон в своем блоге для ресурса AppleInsider.

Как отмечает автор, на постсоветском пространстве официальное представительство Apple есть только в России. Они продают "яблочные" гаджеты и для поддержки здесь предусмотрен телефон горячей линии. Однако по этому номеру могут позвонить только жители РФ.



Если у вас проблемы с девайсами Apple – можно дозвониться только в США

Из-за пределов страны по внутреннему номеру формата 8-800 позвонить нельзя ни по телефону, ни с использованием IP-телефонии.

Вторая проблема заключается в том, что сайт Apple определяет местоположение пользователя и не дает за пределами РФ воспользоваться чатом или сделать запрос по e-mail. Значит, нужно искать варианты обращения в техподдержку не в России, а в той стране, куда можно звонить на международные телефонные номера.

Как связаться с техподдержкой Apple

На сегодняшний день так можно позвонить в США по номеру +18002752273.

Конечно, нужно быть готовым вести диалог на английском языке и раскошелиться на международную связь. Решение первого вопроса кроется в использовании обычного "Google переводчика", в котором предварительно следует составить свою просьбу с кратким изложением проблемы и просьбой переключиться на русскоязычного специалиста для дальнейшей консультации.

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Второй вопрос решается использованием старого доброго Skype, который позволяет бесплатно звонить на номера формата + 1800... в Штатах. Алгоритм действий автора выглядел следующим образом:

Выполнить звонок в Skype на номер +18002752273 . Трубку поднимает автоответчик. Чтобы дойти до общения с живым человеком необходимо прослушать приветствие и ответить на два вопроса.

. Трубку поднимает автоответчик. Чтобы дойти до общения с живым человеком необходимо прослушать приветствие и ответить на два вопроса. Первый вопрос звучит так: "Please tell me what product or service you're calling about". То есть, скажите относительно какого продукта или сервиса вы обращаетесь. Поскольку у автора были проблемы с учетной записью Apple ID, он так и ответил "Apple ID".

После изложения базовых по проблеме инструкций автоответчик задал второй вопрос, нужно ли пользователю соединения с оператором. На него он ответил также просто – "Yes".

Происходит соединение со специалистом техподдержки. Реальный человек поднимет трубку и спросит, чем может помочь.

Связь с российской поддержкой Apple

Я сказал на своем ломаном английском заранее подготовленную фразу, я звоню из Украины, плохо владею английским языком и прошу переключить меня на специалиста российской техподдержки Apple,

– отметил автор.

Оператор вежливо ответил, что без проблем и попросил остаться на линии. Через несколько секунд к автору уже обратилась девушка на русском языке.

Работа службы поддержки

Стоит заметить, что техподдержка Apple действительно работает премиально. Время от времени специалисты ставят много, на первый взгляд кажется, лишних вопросов, тщательно просят выполнить на экране гаджета те или иные инструкции, но в большинстве случаев все проблемы действительно решаются.

Тогда как в сервисных центрах все рекомендации обычно сводятся в основном к отвязке гаджета от iCloud, сбросу к заводским настройкам и дальнейшей настройке как нового устройства.

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В случае автора оператор техподдержки Apple сразу же попросила номер мобильного телефона для обратной связи, и поскольку проблема с работой учетной записи на iPhone сразу не была решена, технические специалисты связывались с ним несколько раз в удобное для него время, просили предоставить через специальный инструмент возможность увидеть, что происходит на экране устройства при тех или иных манипуляциях, и изучали в течение нескольких дней логи устройства, которые автор отправил им по электронной почте.

Затем проблему решили, и не пришлось сбрасывать гаджет к заводским настройкам.

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