Как украинцы относятся к искусственному интеллекту – интересные данные
Институт Горшенина совместно с группой компаний Everest провели исследование среди украинцев и выяснили их отношение к искусственному интеллекту. В опросе приняли участие тысяча респондентов в возрасте от 16 до 65 лет.
Об этом пишет издание AIN.UA.
Исследования проводились по всей Украине, кроме аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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В результате, 84,4% респондентов слышали когда-нибудь термин "искусственный интеллект". Три четверти опрошенных говорят, что чувствуют влияние искусственного интеллекта.
При этом 80% респондентов считают, что технологии искусственного интеллекта положительно влияют на их жизнь.
Также более половины опрошенных считают, что искусственный интеллект – это инструмент для развития человечества. И только пятая часть респондентов видят в нем угрозу.
Среди положительных последствий развития искусственного интеллекта украинцы говорят о таких:
- Освобождение людей от сложных, опасных и неквалифицированных работ;
- Увеличение эффективности во всех отраслях производства;
- Предотвращение болезней, продления человеческой жизни.
Негативные последствия ИИ:
- Снижение физической и социальной активности людей;
- Концентрация власти над человечеством в руках владельца;
- Диктатура искусственного интеллекта.
Около 40% респондентов считают, что искусственный интеллект может быть полезен в развитии государства: обеспечить честные выборы, снизить уровень бюрократии и побороть коррупцию.
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