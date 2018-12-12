Как украинцы относятся к искусственному интеллекту – интересные данные

Институт Горшенина совместно с группой компаний Everest провели исследование среди украинцев и выяснили их отношение к искусственному интеллекту. В опросе приняли участие тысяча респондентов в возрасте от 16 до 65 лет.

Об этом пишет издание AIN.UA.

Исследования проводились по всей Украине, кроме аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: У четвероногого робота SpotMini появились руки: видео

В результате, 84,4% респондентов слышали когда-нибудь термин "искусственный интеллект". Три четверти опрошенных говорят, что чувствуют влияние искусственного интеллекта.

При этом 80% респондентов считают, что технологии искусственного интеллекта положительно влияют на их жизнь.

Также более половины опрошенных считают, что искусственный интеллект – это инструмент для развития человечества. И только пятая часть респондентов видят в нем угрозу.

Среди положительных последствий развития искусственного интеллекта украинцы говорят о таких:

Освобождение людей от сложных, опасных и неквалифицированных работ; Увеличение эффективности во всех отраслях производства; Предотвращение болезней, продления человеческой жизни.

Негативные последствия ИИ:

Снижение физической и социальной активности людей; Концентрация власти над человечеством в руках владельца; Диктатура искусственного интеллекта.

Около 40% респондентов считают, что искусственный интеллект может быть полезен в развитии государства: обеспечить честные выборы, снизить уровень бюрократии и побороть коррупцию.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно