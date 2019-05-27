Как в фантастическом фильме: IKEA разработала технологию, которая сканирует мозг покупателей

Недавно компания IKEA выпустила ограниченную коллекцию ковров Art Collection. Дизайн работ создали известные дизайнеры, в частности, арт-директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло, авангардист Крэйг Грин и другие.

Как пишет VC, стоимость предметов коллекции составляет около полутысячи долларов.

Поэтому чтобы эксклюзивные работы не попали в руки перекупщиков, IKEA совместно с брюссельским агентством Ogilvy Social Lab разработали сканер, считывающий мозговые импульсы и сердцебиение.

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Для чего это нужно. Аппарт под названием art Scanner должен на основе показателей датчиков определять, вызывает ли тот или иной объект "эмоциональное возбуждение" у потенциального покупателя. То есть человек, если искренен в своем желании приобрести товар и вряд ли выложит его на следующий день на eBay – это зафиксирует аппарат.



Так выглядят ковры IKEA

Как он работает. На практике это будет выглядеть следующим образом: потенциальный покупатель одевает сканер и осматривает ковры. Если устройство зафиксирует, что у потенциального покупателя возникает сильная реакция, то он может его купить. Если колебание было незначительным, он не получает право его купить.

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