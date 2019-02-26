Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание

Выбор игрового ноутбука – дело скрупулезное. Такое устройство должно отвечать ряду важных факторов, при этом стоит немало. Поэтому как выбрать ноутбук для игр и не прогадать с покупкой – объясняем в этом материале.

Понятие ноутбук для игр довольно обширное и не имеет четко очерченных рамок. Для кого-то игровой ноутбук это мощная видеокарта, а для других же большой габаритный корпус или ультранизьковольтовий процессор. Современный рынок предлагает большой выбор моделей. И все же мы выделили несколько советов, которые точно пригодятся в вашем выборе. Вот наша инструкция.

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Видеокарта

NVIDIA со своей десятой линейкой доминирует не только среди стационарных видеокарт, но и мобильных. Минимальной для игр считают видеокарту GeForce GTX 1050, а максимально продуктивной – GeForce RTX 2080. GTX 1050 даст возможность играть в большинство современных игр на средних настройках графики и Full HD. Например, в PUBG вы получите 40 FPS (кадров в секунду)

Что такое FPS?(Frames per second) Это количество кадров в секунду на экране монитора.

Столько же увидите в Civilization VI, но уже на высоких, до 50 FPS в Battlefield 1, а GTA V ваши глаза порадует стабильным значением в 60-70 FPS. Также стоит обратить внимание на то, что у GTX 1050 может быть как 2, так и 4 ГБ GDDR5 видеопамяти. Мы рекомендуем выбрать именно четыре.

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti на треть быстрее обычной 1050 и с ней уже можно получить высокие настройки графики. На высоких пойдет Assassis Creed Origins 2017 выпуска и The Witcher 3, а на ультранастройках графики Overwatch, GTA V и Civilization VI. Оптимальным вариантом является NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти.

С современными требованиями игр к видеокарте, вам ее хватит еще на несколько лет вперед 40-60 и более кадров при максимальных настройках в Full HD разрешении. Но и с GTX 1060 могут быть проблемы из-за плохой оптимизации игр. Конечно, можно обходить таких разработчиков снижать настройки, или выбрать ноутбук с GTX 1070. Если же вы прирожденный эстет то вам стоит обратить внимание на ноутбук с GTX 1080, чтобы наслаждаться в 4К расширении Battlefield.

Что такое 4К?(4 килопикселя) Это обозначение разрешения в цифровом кинематографе и компьютерной графике, примерно соответствующее 4 000 пикселей по горизонтали.

Также стоит упомянуть о существовании видеокарт NVIDIA, имеющих приписку Max-Q, которые будут менее производительными чем карты с тем же названием, но без приписки. Быстродействие таких видеокарт зависит от того, насколько эффективно спроектировано охлаждения в ноутбуке.

Процессор

Что касается выбора процессора, то все гораздо проще, чем с видюхами. В пару к видеокартам 1050/1050 Ti/1060 будет достаточно i5-7300HQ с четырьмя ядрами без Hyper-Threading. Один из новых процессоров i7 поколения Intel Kaby Lake R, например, Intel Core i7-8550U или Intel Core i7-8650U.

Если же вы хотите ноутбук с видеокартой GTX 1070 или даже 1080, то вам нужен уже i7-7700HQ, а для двух 1070 i7-7820HK с разблокированным множителем. Глобально в Intel ничего не меняется уже несколько лет подряд.

Оперативная память

Стандартный размер оперативной памяти – 16 ГБ, именно столько вполне достаточно для комфортной игры. Но если ноутбук 16 ГБ для вас сейчас не по карману – не стоит расстраиваться. Обычно в игровых моделях ноутбуков ее можно расширить или заменить на модель с более высокой частотой и более низким таймингом. Хотя, более 16 ГБ вам и не нужно. Разве что вы планируете заниматься на этом ноуте еще и обработкой видео и графики.



Обращаем внимание на оперативку

Жесткий диск

Современные игры занимают довольно много места и о том, чтобы держать их на диске на 256 ГБ вместе с программами, отчетными презентациями и сериалами, нет и речи. Заводской SSD ноутбука можно заменить или дополнить другим. Идеальным вариантом может быть связка HDD + SSD. На одном будет ОС, а на другом игры.

SSD, или твердотельный накопитель не содержит движущихся частей. SSD весит меньше и работает тихо. Также будет низким энергопотребление.

HDD, или накопитель на жестких магнитных дисках, состоит из подвижных деталей. Пластины намагниченные и обычно вращаются со скоростью 5400, 7200 или 10000 оборотов в минуту. Специальная головка записывает, удаляет и считывает информацию с магнитных дисков. Вся эта механика шумит. И именно за характерный щелкающий звук во время работы первых моделей жесткие диски назвали винчестерами.

Проблема выбора диска настолько велика, что ей лучше посвятить отдельную статью. Ведь игры со временем стали занимать все больше места, а производители ноутбуков как предлагали несколько лет назад связи SSD на 128-256 ГБ + 1 ТБ HDD, так и сейчас предлагаю ее же.

Порты и отверстия

Универсальный совет в размещении элементов на ноутбуке это чтобы вентиляционные отверстия не выходили на руку, которой вы держите мышь это очень некомфортно. Также хорошо было бы, чтобы большинство портов также были подальше от управляющей руки, потому что в процессе игры вы будете затрагивать все провода.

Порты на задней грани дают возможность разгрузить боковые, но не всем нравится далеко тянуться.



Важно расположение портов

Если планируете подключать монитор к ноутбуку, то проверьте наличие порта HDMI или DisplayPort в зависимости от того, какой именно поддерживает монитор. А так USB Type-C и несколько USB 3.0 вам вполне хватит. Кстати, довольно удобно, когда порты, которые редко используются, расположены на задней панели.

Дисплей

Дисплей не изменишь как оперативку или жесткий диск, поэтому закрывать глаза на его недостатки не стоит. Дисплеи с 4К расширением имеют далеко не идеальную цветопередачу и контраст. Матрицы с обычным Full HD разрешением могут показывать лучшую картинку. Прекрасно, когда экран поддерживает частоту кадров 120 Гц и/или одну из технологий G-SYNC от NVIDIA или FreeSync от AMD.



Учтите, что дисплей вы уже не замените

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Благодаря этому смена кадров происходит плавно и приятнее для глаз.

Вес и толщина

В продаже имеются тонкие и одновременно производительные ноутбуки. NVIDIA особенно занимается созданием таких моделей, так как это и есть то, чего все хотят: максимальная производительность одновременно с удобным и тонким дизайном. Но конечно же такие модели могут иметь проблемы с охлаждением из-за ставки производителей прежде всего на размеры.

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