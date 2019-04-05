Как выглядит солнечное затмение на Марсе – фото NASA

Марсоход Curiosity снял сразу два солнечных затмения на Марсе. Эти явления происходили 17 и 26 марта. Сейчас NASA опубликовало снимки, которые прислал аппарат.

Аппарат приземлился на Марсе в 2012 году. Его фильтры позволяют "смотреть" на Солнце. Последние несколько недель его использовали для отслеживания солнечных затмений, вызванных спутниками Марса.

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Так, спутник Фобос закрыл Солнце 26 марта. Другой спутник Деймос сделал затмение 17 марта. Именно эти явления и зафиксировал аппарат.



Затмение Солнца Фобосом

Интересно, что Фобос не полностью заслоняет солнечный диск, такое затемнение называют кольцевым. В то же время, орбита Деймоса очень отдаленная, поэтому он совсем не может закрыть Солнце. Поэтому ученые говорят, что он "переходит" через Солнце.



Затмение Солнца Деймосом

Что известно о солнечных затмениях на Марсе? Из-за того, что оба спутника небольшого размера, затмение на Марсе значительно слабее чем на Земле. Интересно, что оба спутника не способны бросать тень на планету так, чтобы ее можно было увидеть с Земли. При этом, после того, как искусственные спутники были размещены на орбите вокруг Марса, тень Фобоса можно было увидеть на снимках, которые передавались из этих спутников на Землю.

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