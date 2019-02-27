Как выглядит украинский геймер: на чем играет и сколько тратит на игры

Большинство украинских геймеров играют на Android-устройствах. При этом пользователей на iOS – в три раза меньше. Интересно, что пользователи iOS чаще играют на планшетах, а Android-пользователи отдают предпочтение смартфонам.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные разработчик мобильных игр Playgendary, передает ain.ua. Для этого компания проанализировала поведение 2,64 миллиона украинских мобильных геймеров, которые играли в игры компании в 2018 году.

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Больше геймеров живут в Киеве.

Вся 5 городов по количеству геймеров выглядит следующим образом:

Киев Харьков Одесса Львов Днепр

Как утверждает производитель, самые активные игроки днем ​​с 11 до 13 часов (18,3%) и вечером с 18 до 21 (21,3%).

Что касается финансовых затрат на игры, то более затратными здесь являются владельцы iOS-устройств. Эти геймеры очень не любят рекламу и готовы платить, чтобы ее не видеть.

Сколько украинцы тратят на игры:

Средняя стоимость одной покупки для пользователей iOS – 6,97 долларов (188 гривен) Средняя стоимость одной покупки для пользователей Android составляет 3,92 долларов (105 гривен).



Что такое Playgendary?Это белорусский разработчик мобильных игр для iOS и Android-устройств. По итогам 2018 года компания вошла в топ-10 крупнейших мировых издателей мобильных игр (это данные аналитических сервисов App Annie и Sensor Tower).

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