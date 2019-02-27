Как выглядит украинский геймер: на чем играет и сколько тратит на игры
Большинство украинских геймеров играют на Android-устройствах. При этом пользователей на iOS – в три раза меньше. Интересно, что пользователи iOS чаще играют на планшетах, а Android-пользователи отдают предпочтение смартфонам.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные разработчик мобильных игр Playgendary, передает ain.ua. Для этого компания проанализировала поведение 2,64 миллиона украинских мобильных геймеров, которые играли в игры компании в 2018 году.
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Больше геймеров живут в Киеве.
Вся 5 городов по количеству геймеров выглядит следующим образом:
- Киев
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Днепр
Как утверждает производитель, самые активные игроки днем с 11 до 13 часов (18,3%) и вечером с 18 до 21 (21,3%).
Что касается финансовых затрат на игры, то более затратными здесь являются владельцы iOS-устройств. Эти геймеры очень не любят рекламу и готовы платить, чтобы ее не видеть.
Сколько украинцы тратят на игры:
- Средняя стоимость одной покупки для пользователей iOS – 6,97 долларов (188 гривен)
- Средняя стоимость одной покупки для пользователей Android составляет 3,92 долларов (105 гривен).
Что такое Playgendary?Это белорусский разработчик мобильных игр для iOS и Android-устройств. По итогам 2018 года компания вошла в топ-10 крупнейших мировых издателей мобильных игр (это данные аналитических сервисов App Annie и Sensor Tower).
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