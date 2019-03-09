Как "железо" компьютера влияет на результат в королевской битве: интересное исследование

Специалисты компании NVIDIA провели исследование, которое выявило взаимосвязь между "железом" компьютера и результатом геймеров в играх жанра "королевская битва". Эксперты определили, что владельцы производительных видеокарт и мониторов с частотой обновления от 120 Гц получают решающее преимущество над игроками со слабыми GPU и 60-герцевой мониторами.

Как сообщает Overclockers, показатель соотношения числа убийств / смертей (kill / death ratio или K / D) у владельцев видеокарт GeForce RTX в среднем на 53% выше, чем у пользователей GeForce GTX 600 серии при одинаковом уровне мастерства.

Читайте также: Топ-игры февраля: обзор Metro: Exodus, Apex Legends и Far Cry: New Dawn

По статистике, 99% профессиональных игроков в жанре "королевской битвы" (Fortnite, PUBG и Apex Legends) используют мониторы с частотой 144 Гц или выше, а 30% используют мониторы с частотой 240 Гц.

Мощная видеокарта увеличивает шансы на победу

Вместе с быстрой видеокартой это позволяет получить минимальные задержки между введением команд управления с клавиатуры и мыши и выводом готового изображения на экран.

Количество побед также зависит от частоты монитора

NVIDIA утверждает, что видеокарты GeForce RTX способны обеспечить вдвое меньшие задержки по сравнению с GeForce GTX 750 Ti и в шесть раз меньше по сравнению с интегрированной графикой Intel UHD 630.

Если вы хотите получить конкурентное преимущество в этих играх (жанра Battle Royale), нужно добиться более 144 fps и использовать монитор с более высокой частотой обновления. При прочих равных, более высокая частота смены кадров помогает сократить время реакции и повысить общую конкурентоспособность игрока,

– подчеркнул "зеленый" чипмейкер.

Полная версия отчета доступна на сайте NVIDIA.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно