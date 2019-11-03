Как живая: в Лувре появилась 3D-копия Моны Лизы

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В Лувре появилась 3D-копия Моны Лизы
В Лувре появилась 3D-копия Моны Лизы / engadget.com

Тайваньская компания HTC запустила проект Mona Lisa: Beyond the Glass, который уже представили в Лувре. Проект предусматривает размещение 3D-копии Моны Лизы в натуральную величину.

Как пишет издание Engadget, инсталляцию можно увидеть из виртуальной реальности. Для этого в Лувре выделили специальную комнату Vive Cosmos.

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Как создали реальную Мону Лизу? Для создания 3D-версии разработчики использовали рентгеновское и инфракрасное сканирование полотна. Таким образом они установили, как выглядело лицо натурщицы, ее тело, а также изучали перспективу, чтобы определить длину ее носа и тому подобное. После этого они изучали фон позади нее.

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Цель. Как пояснили создатели, они хотели показать, как талант Да Винчи изменил методы искусства.

"Композиция и техника, которую он использовал, были революцией в то время, потому что он создал новый способ изображения людей", – говорит арт-директор компании Эммануэль Горнштейн.

Выставка продлится до 24 февраля 2020 года. Чтобы увидеть реальную Мону Лизу, нужно заплатить 17 евро (470 гривен).

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Теги: Новости Техно Техно Новости Франции Искусственный интеллект Исскусство
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