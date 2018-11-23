Каким мог быть планшет Nokia Vega: видео

В сети появилось видео, на котором продемонстрирован планшет Nokia под кодовым названием Vega. Отметим, в 2015 году компания сообщила, что пользователи так и не получат возможность приобрести Vega, потому что Nokia сняла его с производства.

Об этом сообщает Ferra.

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В 2014 году Nokia готовила к выпуску сразу несколько планшетов. Однако уже через год инсайдер Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте сообщил, что компания отменила выпуск всех четырех гаджетов с кодовыми названиями Illusionist, Mercury, Pine и Vega/Atlas.

На новых видеороликах продемонстрировали прототип Nokia Vega с модельным номером RX-107. Сейчас, конечно, он выглядит как пережиток ушедшей эпохи – широкие рамки, операционная система Windows RT и устаревшие характеристики.

Обзор планшета Nokia Vega – смотрите видео

Заметим, планшет оснащался 10,1-дюймовым дисплеем, камерами на 8 и 1 Мп, процессором NVIDIA Tegra 3, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

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